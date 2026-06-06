Gestione illecita di rifiuti in area protetta: due persone denunciate a “Villaggio Mancuso”

Rifiuti speciali rinvenuti abbandonati nel Parco Nazionale della Sila. E’ quanto accertato dai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Monaco all’interno di un terreno nella frazione “Villaggio Mancuso” a Taverna, nella “Sila Piccola”, località questa tra le più pregiate e di attrattiva turistica dell’area protetta.

Durante una attività di controllo in materia di abbandono e gestione illecita di rifiuti, alla presenza del personale tecnico dell’Arpacal, agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, si è accertato in un terreno, ricadente nella “Zona 2” dell’area protetta silana, la presenza sul suolo nudo abbandonati e miscelati tra di loro, di rifiuti speciali e di alcuni rifiuti urbani. In particolare era presente materiale proveniente da demolizione, imballaggi, pneumatici fuori uso, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche e alcuni veicoli fuori uso. A seguito di tale accertamento e dell’attività d’indagine effettuata dal Nucleo Parco si è proceduto al sequestro probatorio dell’area interessata e al deferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione alla normativa di settore di due soggetti: il proprietario del terreno e l’affidatario dell’area nonché responsabile diretto della gestione illecita dei rifiuti.