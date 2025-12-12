Gestione illecita delle liste d’attesa all’ospedale di Catanzaro: sequestrati beni per oltre 9 milioni di euro

In esecuzione di apposita delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro ha dato esecuzione a un decreto che ha disposto il sequestro conservativo, su beni immobili, mobili e crediti per complessivi 9.179.086,29 euro, nei confronti di 11 sospettati, principalmente appartenenti all’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.



Gli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle di Catanzaro relativi, tra l’altro, alla gestione illecita delle procedure delle liste d’attesa presso il reparto di Oculistica del nosocomio, hanno consentito di rilevare svariate condotte foriere di danno per l’Erario, attinenti a un complesso di comportamenti antigiuridici – consistenti, tra gli altri, nell’indebita percezione dell’indennità di esclusività e di emolumenti stipendiali non dovuti, nel mancato riversamento di proventi da lavoro autonomo illegittimamente esercitato, nella “privatizzazione” del servizio pubblico e nell’appropriazione di beni pubblici per fini privati – commessi dal personale medico e infermieristico nonché dalla segretaria di uno studio medico privato.

Sulla base di questi elementi, il presidente della Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei conti, su richiesta della Procura regionale, ha emesso un decreto che dispone il sequestro conservativo per un importo di 9.179.086,29 euro.

Le prossime fasi del procedimento definiranno le eventuali responsabilità e le conseguenze giuridiche per i presunti responsabili del danno.