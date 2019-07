Gerocarne, torna la “Noche Latina” con “Salsa” e “Bachata”

Torna martedì 16 luglio alle 21:30 la “Noche Latina” di Gerocarne, seconda edizione di una kermesse di animazione, intrattenimento e balli che punta a superare il successo di partecipazione ottenuto lo scorso anno, quando l’iniziativa riuscì a coinvolgere e trascinare il vasto pubblico presente.

“Sarà – recita una nota diffusa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vitaliano Papillo – una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento che trasformeranno piazza Giovanni Paolo II in un “salsodromo”, animandola con ritmi, colori e atmosfere latino americani, con varie scuole di ballo che, provenienti anche da fuori provincia e composte da provetti ballerini, si sfideranno a passi di ‘Salsa’ e ‘Bachata”‘. “Un’iniziativa – riferisce il comunicato – nata dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’attivissima Pro Loco, che tanto sta operando negli ultimi tempi per animare questo paese e renderlo ancora più accogliente non solo per i residenti. A testimonianza del fatto che quando si crea quel clima di collaborazione che da sempre viene invocato non possono che nascere eventi coinvolgenti che stimolano l’unità sociale. Occasioni di convivialità e stare insieme che l’amministrazione comunale ama stimolare, incoraggiando quanti ne domandano collaborazione e sostegno. Una prospettiva che la Pro Loco, in particolare, insieme ad altre realtà che operano nel sociale e nel volontariato, è riuscita ad incarnare perfettamente, con risultati tangibili di cui abbiamo avuto testimonianza durante tutto l’arco dell’anno. Un vivido esempio da seguire ed emulare da parte di altri attori sociali”. “Perché – riflette il Primo Cittadino di Gerocarne – siamo tutti sulla stessa barca e quanto più riusciamo a remare nella stessa direzione tanto più andremo lontano. I balli latino americani, di cui sono ben rappresentativi ‘Salsa’ e ‘Bachata’, rappresentano un perfetto connubio di energia, ritmo, passione, adrenalina, colore e sensualità che ben sapranno coinvolgere la comunità gerocarnese. A coronamento della serata si procederà alle doverose premiazioni, con la consegna delle targhe alla coppia dell’evento “Noche Latina” 2019, della coppia più divertente e di quella che meglio avrà interpretato la ‘Bachata’”.