Gerocarne, Papillo replica a Crispo: “Per illustrare i problemi esiste il Consiglio comunale, dove non si viene per riscaldare la poltrona”

“Fa piacere che dopo un anno di letargo il consigliere Crispo si sia improvvisamente svegliato dal letargo ma gli ricordo che per esporre i problemi esistono i banchi dell’opposizione, dove è stato mandato dagli elettori e dove non si viene per fare un piacere a me né per riscaldare la poltrona. Perché se lo fa da altre sedi non si capisce se parla a nome suo e della minoranza o sotto dettatura della parrocchia, dell’oratorio o dell’Asd Soccer”.

Arriva a stretto giro di posta la replica del sindaco Vitaliano Papillo che entra nel merito delle questioni sollevate. “Quanto a ciò che rileva – sostiene il primo cittadino – tralasciando la palestra, che quest’anno, per volontà dell’Amministrazione, è stata concessa solo alla scuola, non negandola a nessuno, comunque, per lo svolgimento di eventi singoli e giornaliere. Tralasciando anche il discorso assicurazione scuolabus, per cui ad ottobre scorso abbiamo fatto un appalto fino al 31 maggio, pubblicandolo sull’albo dell’Ente, per cui non si capisce perché il problema venga sollevato oggi. Tralasciando, altresì, il problema della carenza idrica, causato non solo da una rete vetusta, per rinnovare la quale non stiamo lesinando sforzi, ma anche da un eccessivo spreco determinato da cattive abitudini, che cerchiamo di contrastare con ogni mezzo. Tralasciando, inoltre, le critiche sull’impianto di illuminazione, che è una grandissima e modernissima opera che copre tutto il territorio comunale e che pochi altri centri hanno. Tralasciando tutto questo ed altre cialtronerie invitiamo il consigliere, se proprio ha voglia di bilanci, a farli degli anni in cui ha amministrato lui, e lo ha fatto talmente male che ancora, dopo 15 anni circa, l’elettorato lo ha nuovamente e sonoramente relegato all’opposizione”. Papillo attacca l’avversario e afferma che “parla di nostre opere come di brutture, quando sono ancora sotto gli occhi di tutti le porcherie che hanno commesso. Dall’asilo (un’opera su cui sono stati spesi un mucchio di soldi per poi togliere il tetto e destinarla alla rovina), alla piazza principale, passando per i debiti lasciati (350 mila euro di sola energia elettrica con Sorgenia che stiamo ancora pagando) e per la disgregazione del tessuto sociale, che con fatica stiamo ricucendo. E l’elenco sarebbe lungo ma concludo suggerendo al consigliere Crispo di venire in Consiglio non solo per fare numero e di guardare la trave che ha nel suo occhio prima di criticare la pagliuzza in quelli degli altri”.