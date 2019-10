Gerocarne, lasciano i domiciliari per andare in un terreno vicino casa: arrestate due sorelle

Nella giornata di ieri, martedì, i Carabinieri delle Stazioni di Soriano Calabro e Vazzano durante un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di controllare i soggetti sottoposti a misura cautelare a Gerocarne.

Si sono, dunque, recati presso la contrada Torre, nelle campagne di Gerocarne dove hanno notato le sorelle Teresa e Viola Inzillo, arrestate nell’ambito dell’operazione “Black Windows”, attualmente in regime di arresti domiciliari. I militari hanno visto che le donne si trovavano in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla loro abitazione, intente a dialogare tra di loro. Le due sorelle, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, sono state tratte in arresto per il reato di evasione e poste nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto e posto nuovamente ai domiciliari le due Inzillo.