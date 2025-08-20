Gerocarne, in corso “Crescendo”, la mostra fotografica che racconta le emozioni dell’infanzia

Prosegue suscitando sempre maggiore interesse la mostra fotografica “Crescendo” realizzata da Francesca Papaianni e Giuseppe Monteleone, presso la sala consiliare del Comune di Gerocarne. L’esposizione, che si concluderà domani, è stata promossa e organizzata dall’associazione Progerocarnese2001 Aps/Ets con il patrocinio del Comune di Gerocarne. Si tratta di un vero e proprio viaggio emotivo: una narrazione visiva che esplora il mondo interiore attraverso lo sguardo dei bambini, specchi di un’umanità universale.

Il progetto si fonda sulla forza del ritratto e sulla relazione autentica tra fotografo e soggetto. Le immagini, senza didascalie, invitano il visitatore a un dialogo intimo con il bambino dentro di sé, lasciando spazio a riflessioni personali e interpretazioni emotive. Le fotografie – scandite dal “colore” delle emozioni – evocano gioia, rabbia, sorpresa, malinconia, confusione e desiderio di connessione.

“Crescendo… è tutto ciò che succede mentre si cresce – scrivono gli autori – e ogni scatto diventa un tassello di questo cammino, dalla spensieratezza alla ricerca di sé”.

Una mostra che non si guarda soltanto: si attraversa. E, forse, si ricorda.