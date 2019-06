Gerocarne, Crispo ricorda al sindaco che: “Il mio compito è quello di denunciare i problemi”

“Lei attacca per confermare ciò che io ho scritto, tralasciando di rispondere, come se mettesse omissis nei verbali fatti dagli inquirenti ad un interrogatorio ed il fatto che giri la testa indietro per cercare responsabilità altrui, quando è da dieci anni che amministra il nostro Comune, non le fa onore”.

Non si è fatta attendere la controreplica di Paolo Crispo, capogruppo della minoranza in seno al Consiglio comunale di Gerocarne, alle argomentazioni addotte dal sindaco Vitaliano Papillo, da lui criticato con fermezza e puntiglio.

“Per quello che riguarda il fatto che ci siano altre sedi, le ricordo di aver parlato con lei in diverse occasioni sui problemi inerenti l’articolo e da lei – rimarca l’esponente dell’opposizione – ho avuto sempre rassicurazioni, ma mai soluzioni, mio malgrado. Anche se non sono particolarmente social, visto che lei li ama cosi tanto, cerco di adeguarmi al nuovo modo di comunicare.

Ora, sono fortemente dispiaciuto che il sindaco si sia risentito delle mie ‘baggianate’.

Ha forse paura di perdere la visibilità che ha sui social? Ma di questo non si deve preoccupare, perché la maggior parte dei cittadini le dà pienamente ragione, quindi non ha nulla da temere.

Ma, se mi permette caro sindaco, il mio risveglio dal letargo è dovuto al fatto che oltre ad essere il capogruppo di minoranza, sono anche ‘abitante’ di Gerocarne e quindi parlo come padre di ragazzi che frequentano: la scuola, l’oratorio, la parrocchia, che sono iscritti alla ASD Soccer e vanno quasi ogni sera a giocare a calcetto ‘pagando’ in un campetto dalla fattura discutibile, nonostante i soldi spesi da lei per rinnovarlo. Parlo con dati di fatto, visto che anche io mi diletto a fare una partitina.

“Inoltre – aggiunge il rappresentante di ‘Noi gerocarnesi’ – sono fortemente rammaricato che dalle mie parole sia venuto fuori il messaggio che la parrocchia mi abbia usato come portavoce, infatti mi era sembrato che se il parroco avesse avuto qualcosa da ridire si sarebbe sicuramente rivolto a suo padre, stretto collaboratore della parrocchia o a lei direttamente.

Comunque, ribadisco, io rappresento una ‘piccolissima’ parte di elettori a cui non piace il suo modo di amministrare e, il mio compito è quello di denunciare e portare a sua conoscenza i problemi, vista anche la disponibilità da lei decantata più volte in Consiglio. Se questo per lei vuol dire essere strumentalizzato, è un suo problema.

Non volevo rivangare il passato, ma parlare del presente- La ringrazio di aver menzionato l’asilo adibito a parco giochi, ristrutturato dall’Amministrazione Grillo, a cui, è verissimo, mancava solo il tetto che il tempo e gli elettori non ci hanno consentito di costruire e, che, la sua Amministrazione ha lasciato che le intemperie e gli anni trascorsi, 10, lo rovinassero, abbandonando i giochi presenti nel cortile e nel frattempo dannggiatisi. Naturalmente l’Amministrazione che fa? Toglie le cose rotte piuttosto che ripararle.

Si è dimenticato di altre opere realizzate dalla vecchia Amministrazione di cui io facevo parte: la porta di accesso al parco (Pietra delle armi) non più esistente perché abbandonata, idem per il ‘Rifugio del brigante’, o la demolizione dell’arco al borgo dei vasai ed altro ancora”.

“Per quanto riguarda i fantomatici 350.000 euro di debiti per l’energia elettrica a cui lei si riferisce – incalza Crispo – le ricordo, che gli stessi erano presenti in Bilancio, come è possibile constatare andando a ritroso rileggendo i vecchi bilanci, e se lei ha preferito spendere detta somma per rivestire in porfido qualche muretto ce ne faremo una ragione.

Poi, su una cosa ha pienamente ragione sono già stato sconfitto ben due volte alle elezioni comunali e, se anche mi ripresentassi per altre 100 volte contro di lei, la vittoria sarebbe sua, anche di questo me ne farò una ragione, ben sapendo che il popolo è sovrano, e sappia che il mio letargo è durato fin troppo a lungo”.