Gerocarne, controlli dei Carabinieri sulle attività di caccia: denunce e sanzioni

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, relativi alla campagna dei reparti forestali nel settore agricolo, agroalimentare e forestale per l’anno 2019, con particolare riguardo alla tutela dell’avifauna protetta ed all’antibracconaggio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno hanno riscontrato, nel territorio del comune di Gerocarne, diverse violazioni alla normativa di settore da parte di cacciatori provenienti da fuori provincia.

Nello specifico, nel corso di una battuta al cinghiale in corso nella località “Tuccio” dello comune, i militari hanno sorpreso un uomo a detenere un fucile da caccia calibro 12 alterato meccanicamente, ovvero, senza riduttore. L’arma in esame è stata posta sotto sequestro. Nel corso dei controlli sono state, altresì, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 591 euro per l’omessa annotazione della giornata di caccia sull’apposito tesserino venatorio, nonché per l’omessa iscrizione di un cane da caccia all’anagrafe canina.

La tutela del territorio e dell’ambiente rimane un obiettivo primario dei Carabinieri Forestali, che possono perseguirla al meglio anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.