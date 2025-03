Georgiev: “La Domotek Volley si sta preparando molto bene alla semifinale, possiamo farcela”

Si chiama Boris Yankov Georgiev.

E’ nato l’undici agosto 2005.



Prospetto europeo di spessore, riporta in Italia la tradizione bulgara che fece grande il volley in riva allo Stretto in ambito sia maschile che femminile.

Primi inserimenti in campo.

Subito playoff per lui, subito in campo nella complicata partita contro Lecce.

Oggi lavora duro per farsi trovare pronto.

“L’atmosfera qui è davvero intensa – ha dichiarato il ventenne – i tifosi di Reggio Calabria ci aiutano tantissimo. Nell’ultima partita contro Lecce, in gara 1, il loro apporto è stato fondamentale.

Sul campo dei salentini il mio debutto vero e proprio, è stata una bella esperienza. Ho avuto l’opportunità di entrare in campo e giocare qualche punto. È stata una partita molto dura, ma l’abbiamo superata e ora guardiamo avanti”.

La semifinale?

“Speravo davvero di poter giocare con il mio amico bulgaro Hristiayan Dimitrov che gioca nella Sarlux Sarroch, ma non è stato possibile. La prossima avversaria, la CTE di Acqui Terme è una squadra molto forte, sarà dura, ma con la preparazione che stiamo facendo, penso che possiamo farcela”.

Un pensiero sul mister Polimeni?

Penso che sia molto bravo perché è molto calmo. Mi spiega le cose in modo chiaro e parla inglese, cosa non comune in Italia, il che è ottimo per me perché posso capirlo bene”.