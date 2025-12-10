Gentile (FI) richiede al Ministero dell’Interno un piano rafforzato per la sicurezza a Cosenza

La recente sequenza di episodi di violenza e reati predatori verificatisi a Cosenza rimette al centro del dibattito istituzionale il tema della sicurezza urbana. In questo contesto, Andrea Gentile, Deputato di Forza Italia e componente della Prima Commissione Affari Costituzionali, ha presentato una nuova interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo un intervento immediato e coordinato per tutelare cittadini e attività economiche.

L’iniziativa parlamentare si colloca nel solco del lavoro già avviato dal deputato: alcune settimane fa, Gentile aveva infatti presentato un’interrogazione sul caso Cosenza e un question time dedicato alla crescente pressione criminale nel Tirreno-Cosentino. Un impegno costante che mira a garantire maggiore attenzione dello Stato nelle aree più esposte.

Nel nuovo documento indirizzato al Viminale, il parlamentare richiama gli episodi riportati dalle cronache locali: il brutale pestaggio di un senzatetto, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto presso l’autostazione e i furti con scasso ai danni di due esercizi commerciali situati tra piazza Europa e piazza Bilotti, con un bottino di circa 3.000 euro. Una serie ravvicinata di eventi che, inserita in un quadro più ampio di aggressioni e risse registrate nelle ultime settimane, sta alimentando un crescente clima di insicurezza tra residenti ed operatori economici.

L’interrogazione di Gentile articola sei quesiti rivolti al ministro dell’Interno. In particolare, il deputato chiede se il Governo sia pienamente informato dei fatti, quali misure urgenti intenda adottare per rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio e se siano previsti potenziamenti straordinari degli organici. Viene inoltre sollecitata l’attivazione di piani coordinati di controllo del territorio, nonché l’introduzione di misure specifiche a tutela delle attività commerciali colpite da episodi di microcriminalità.

Un ulteriore punto riguarda l’opportunità di inserire quanto accaduto a Cosenza all’interno di un monitoraggio nazionale dedicato all’evoluzione dei fenomeni di microcriminalità nelle realtà urbane del Mezzogiorno, con l’obiettivo di predisporre interventi mirati e strutturali.

«La sicurezza non è un concetto astratto, ma un presupposto fondamentale per la qualità della vita, la libertà di impresa e la coesione sociale» — sottolinea Gentile. «Lo Stato deve essere sempre più presente, in modo visibile ed efficace, soprattutto nelle aree più esposte. Sono grato all’Ufficio territoriale del Governo ed a tutte le Forze di Polizia per l’impegno costante e continuo profuso sul territorio».

Con questa nuova iniziativa parlamentare, Gentile rinnova il proprio impegno affinché la città di Cosenza e l’intero territorio provinciale possano contare su un presidio dello Stato all’altezza delle sfide attuali, nella consapevolezza che la tutela della sicurezza è un pilastro indispensabile per la fiducia dei cittadini e per lo sviluppo del tessuto economico locale.