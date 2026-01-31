Gelate di fine anno: la Giunta comunale di Cassano All’Ionio chiede alla Regione di dichiarare lo stato di calamità naturale

La Giunta comunale di Cassano All’Ionio, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini e del vicesindaco Giuseppe La Regina, ha approvato la richiesta alla Regione Calabria di dichiarare lo stato di calamità naturale per quella parte del territorio comunale colpita del grave evento climatico avverso verificatosi tra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorsi.

Le intense gelate che hanno colpito il cuore produttivo della Sibaritide hanno causato danni ingentissimi al comparto agricolo, compromettendo in modo serio le colture ortive e agrumicole e, in molti casi, la stessa vitalità delle piante, mettendo in forte difficoltà numerose aziende del territorio.

Nei giorni scorsi si era svolto anche un sopralluogo con i rappresentanti di alcune delle aziende colpite, con i referenti delle sigle sindacali di settore e con i tecnici del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che hanno potuto constatare direttamente le criticità diffuse e l’impatto severo dell’evento atmosferico sulle aree interessate, successivamente individuate e perimetrate in un’apposita planimetria allegata all’atto deliberativo.

La verifica sul campo è stata propedeutica all’attivazione di tutte le misure di ristoro necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale intende tutelare gli interessi e i diritti dei produttori agricoli colpiti, attivando ogni azione utile a consentire l’accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente. La deliberazione sarà ora trasmessa al Presidente della Regione Calabria e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per gli adempimenti di competenza