Gelata di Capodanno nella Sibaritide: sopralluogo dei funzionari regionali

Un evento climatico avverso ha colpito duramente il cuore produttivo della Sibaritide. Le gelate registrate durante il periodo di Capodanno hanno causato danni estremamente ingenti al comparto agricolo locale, mettendo in ginocchio numerose aziende.

Tante le colture colpite: quelle ortive, in primis, ma in modo particolare, i pregiati agrumeti che da Cassano scendono verso Sibari, dove si registra una vera e propria strage di prodotto.

Nella giornata di ieri, il sindaco Gianpaolo Iacobini e il vicesindaco Giuseppe La Regina hanno incontrato i rappresentanti di alcune delle aziende colpite e hanno accompagnato i funzionari della Regione Calabria in un sopralluogo tecnico nelle aree colpite. La verifica sul campo è stata propedeutica all’attivazione di tutte le misure di ristoro necessarie per fronteggiare l’emergenza.

L’Amministrazione comunale, intanto, ha già tracciato il percorso burocratico per sostenere i produttori: la richiesta ufficiale di dichiarazione di calamità naturale sarà portata in Giunta nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire agli agricoltori l’aiuto necessario per compensare le ingenti perdite economiche subite.

“Saremo al fianco dei nostri agricoltori – hanno dichiarato Iacobini e La Regina – in ogni fase di questo percorso. L’agricoltura, insieme al turismo, rappresenta il pilastro della nostra economia e faremo tutto il necessario affinché il territorio riceva il supporto che merita per ripartire”.