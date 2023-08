Gare equestri, successo per il raduno organizzato da “Serra Horses”: “Un evento spettacolare”

Due giorni di iniziative nel cuore del Parco delle Serre con il filo conduttore della passione per il cavallo. È stato un fine settimana carico di divertimento quello che ha avuto luogo nella città della Certosa e che è stato organizzato dalle associazioni locali in collaborazione con il Comune, il Parco delle Serre e la Pro Loco. Se la prima giornata è stata caratterizzata da tour guidati, workshop educativi, conferenze ed esposizioni, la seconda ha avuto come momento clou le gare di Pole banding, Barrel racing e Velocità (“Trofeo delle Serre”) per poi concludersi con le premiazioni ed il concerto dei “Not Only Bluegrass”. Venti le squadre che si sono affrontate a viso aperto nella competizione sportiva regalando continue emozioni ad un incuriosito e festoso pubblico. “Ringraziamo i 143 cavalieri che sono stati presenti – ha commentato il gruppo promotore ‘Serra Horses’, presieduto da Salvatore Vallelunga – per il primo maxi raduno. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli spettatori, al maniscalco Antonio Zaffino come sempre magistrale nel forgiare i ferri ed applicarli agli zoccoli dei cavalli ed agli sponsor che hanno contribuito a rendere speciale questo evento, divenuto spettacolare per noi e per il nostro paese”. Dunque, diventa sempre più stretto il legame del territorio con la razza equina, apprezzata per le sue qualità oltre che per la sua bellezza.