Gara tra le mura amiche per l’Amaro Dhelios

Il sabato amaranto inizia alle 17.



Rinfrancata dalla bella vittoria del “Righi” ottenuta nell’ultima di Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso” contro la Luck Tigano, l’Amaro Dhelios ritorna subito in scena.

Gara tra le mura amiche al Boccioni, ospitando l’Altaflex Catanzaro che veleggia ai piani della classifica con 35 punti, ben 16 vittorie e staccata di soli tre punti dal secondo posto.

L’Amaro Dhelios dovrà lottare in queste ultime sei partite per strappare il miglior piazzamento salvezza possibile.

Nella gara di andata, giocata al Palatenda di Via del Gelsomino fu un secco 3-0 per i catanzaresi.

Oggi il team di mister Daquino proverà a sovvertire i pronostici della vigilia.

