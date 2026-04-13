Gara 4 spareggio promozione in A2 da urlo della Domotek Reggio Calabria: il commento a caldo di Polimeni

Il PalaCalafiore è esploso di gioia al termine di gara 4 dei playoff contro la Conad Reggio Emilia, vinta per 3-0 dalla Domotek Volle Reggio Calabria. Il tecnico Antonio Polimeni ha commentato a caldo una prestazione da urlo che vale gara 5, in programma mercoledì 15 aprile alle 20.30 al PalaBigi. Una sfida decisiva, con la Serie A2 a un solo passo: “Nulla è scontato, anzi, è tutto bellissimo. Una nuova enorme prestazione dei miei ragazzi riscattatisi dopo gara 3. E c’è un pubblico che continua a riempire questo immenso palasport. Ho visto anche il terzo anello, lassù in alto. Ripensando da dove siamo partiti, sono tate le emozioni che proviamo”.

Reggino doc, Polimeni non nasconde il valore aggiunto di vivere tutto questo nella propria città: “Probabilmente è tutto amplificato dal fatto che è la mia città, la città in cui sono cresciuto, al PalaCalafiore venivo a vedere altre squadre giocare, anche di altri sport. E sognavo questi momenti. Queste sono storie che partono da lontano”. Polimeni sottolinea il percorso incredibile della società: “Una vittoria, forse la vittoria più importante di questa società, che è riuscita in tempi record a creare questa identità e a far appassionare tanta gente, tantissime famiglie. Siamo increduli a volte: 3 anni fa, alla prima partita, eravamo 87 persone. Lo ripeterò sempre perché è veramente sbalorditivo quello che in pochissimo tempo siamo riusciti a fare”.

Non dimentichiamoci – aggiunge – che è una società che l’anno scorso in Serie A3 è arrivata in semifinale, seconda in classifica, e quest’anno al secondo anno di Serie A3 ha già portato una Coppa Italia di categoria a casa e si trova a gara 5 contro una corazzata come quella di Reggio Emilia. Veramente una bellissima storia. I ragazzi sono diventati un po’ tutti reggini acquisiti, è un gruppo vero”.

Ora testa a gara 5, in casa della Conad Reggio Emilia. Polimeni analizza l’avversaria: “Gara due era una prestazione difficilmente ripetibile perché siamo stati perfetti in alcuni fondamentali strategici. Domenica, invece, è stata una prestazione in cui ci siamo scontrati con una squadra che ci ha dato filo da torcere. Siamo stati bravi a limitare i loro effettivi migliori, anche nelle loro rotazioni più efficaci. Complimenti ai miei ragazzi perché ancora una volta hanno dimostrato di sapere andare oltre. Quell’oltre deve accompagnarci nei prossimi due percorsi vicini che affronteremo: gara 5 e la Supercoppa di domenica”.

Al PalaCalafiore c’erano i vertici della Lega Volley: il presidente Righi, il manager Da Re e il vicepresidente federale Sità: “Hanno assistito ancora una volta, e questa volta live, a un’esplosione incredibile di fermento, di pubblico, di sportività, di esempio da seguire. È stato tutto straordinario. La pallavolo offre determinate situazioni, dettagli anche fuori dal campo. Ci siamo fatti i complimenti reciprocamente con Reggio Emilia per quello che è avvenuto in campo, ma soprattutto fuori: l’applauso di Reggio Emilia al pubblico di Reggio Calabria. Sono emozioni che solo questo sport può dare, dove l’agonismo non supera mai il livello e non va mai fuori linea. È commovente anche tutto ciò che avviene a fine partita, dove ci si abbraccia come se prima non fosse successo nulla”.

E proprio sull’abbraccio finale con il mister avversario, Polimeni chiarisce: “C’è un rispetto massimo, nei confronti di ogni collega che si catapulta in questo mestiere che non consiglierei a nessuno. Sono due realtà lavorano da agosto e sono arrivate ora ad aprile, dopo aver ottenuto la prima posizione in classifica, a combattere per la promozione. E a farlo in maniera molto, ma molto combattuta”.

Infine, un pensiero sulle risorse fisiche e mentali: “Ci sono anche le risorse fisiche da tenere in considerazione, non è solo un fattore tecnico. Noi abbiamo combattuto fino all’ultima giornata per il primo posto in classifica, abbiamo sempre dato il massimo in ogni contesa. Forse il nostro girone poteva avere qualità minore, ma offriva insidie maggiori rispetto a quello Bianco: non c’era mai una partita scontata. Questo toglie energie, ma i ragazzi stanno andando veramente oltre anche da questo punto di vista. E conterà sia mercoledì che domenica”.

Polimeni chiude con un ringraziamento al pubblico e un auspicio: “Grazie mille a tutto il pubblico che ci ha seguito. Ci vediamo a Reggio Emilia per questa gara 5, impossibile da decodificare, ma servirà il cuore”