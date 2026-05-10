Gara 3 Redel: in palio i quarti di finale play-off

Appuntamento cruciale per il prosieguo della stagione della Redel Viola Reggio Calabria, chiamata a ritornare alla vittoria contro la Miwa Benevento, nel terzo incontro nel giro di una settimana. Domani, infatti, si gioca gara-3, dopo un’altra “breve pausa” per ricaricare le batterie e con la posta in palio, i quarti di finale play-off, davvero altissima.

Un match da dentro o fuori, nel quale i reggini chiamano a raccolta i propri tifosi, capaci di fare la differenza nei match casalinghi. E servirà tutto l’apporto del popolo neroarancio per aiutare la squadra di Cadeo a risolvere il rebus sannita.

In terra campana si è rivisto Laquintana, che può rappresentare un importante apporto, utile alla causa. Ancora top-scorer come in gara-1 la coppia Laganà-Fiusco, ed è una Redel che deve puntare sulle proprie certezze, come capitan Fernandez e Clark, come Marini e Maresca, oltre i vari Marangon, Zampa e Agbortabi. Serve ritrovare anche quella giusta grinta difensiva vista in gara-1 contro un quintetto, quello beneventano, decisamente ostico, ambizioso e indomabile. Attenzione allora ancora una volta alle giocate di Murolo e Di Febo sul perimetro e di Acosta sottocanestro, senza dimenticare Giacomi, Iommelli e Rianna.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara emozionante, dall’esito incerto, impronosticabile, come una qualsiasi “finale” che si rispetti e come confermano gli esiti delle altre gare di questi ottavi di finale play-off, con ben sei sfide su otto che si decideranno alla “bella”, Viola compresa. Intanto ieri sono arrivati i successi in gara-3 di Esperia Cagliari che ha eliminato Brindisi e Barcellona che ha espugnato il campo dell’EBK Roma e che pertanto incrocerà la vincente tra Redel e Miwa. Esperia e Barcellona volano quindi ai quarti raggiungendo Matera ed Angri (che ha eliminato Ragusa) uniche due compagini abili a chiudere la serie in sole due partite.

Appuntamento al PalaCalafiore domani sera, con inizio alle ore 2o. La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.