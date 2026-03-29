Gara 2 finale promozione in A2: la Domotek Volley chiama a raccolta tutta la Reggio Calabria sportiva

La Domotek Volley chiama a raccolta tutta la Reggio Calabria sportiva.



Si ripropone la sfida contro “l’altra Reggio”, la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia.

1-0 nella serie a favore degli emiliani dopo il 3-1 nella gara di andata.

Gli amaranto di Antonio Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico e provando a migliorare la soglia delle 4.400 persone presenti nella gara di playoff della passata stagione contro Acqui Terme.

Scendono in campo le regine dei due gironi della Serie A3 Credem.

Capitan Laganà e soci si sono superati in Coppa Italia Del Monte battendo la società emiliana.

In settimana, massima concentrazione per limare dettagli in vista di gara 2, ricordando che, la serie di spareggio per la Serie A2, è una vera finalissima programmata al meglio delle 3 vittorie su cinque.

La prossima sfida tra le due compagini è assicurata e si giocherà nel giorno della Santa Pasqua, alle 17 al PalaBigi di Reggio Emilia, il 5 aprile.

La saga tra le due società, continuerà anche a caccia di un altro trofeo stagionale: il 19 aprile, infatti, Lega Volley ha programmato la sfida della SuperCoppa che si giocherà, ancora una volta contro la Conad, ancora una volta in Emilia Romagna.

Volley di altissimo livello: Mister Zagni può contare sul talento di Filippo Santambrogio al palleggio, Sighinolfi e Rocco Barone da Palmi centrali, Mian opposto, così come lo schiacciatore Martin Chevalier.

Libero Marini, attenti all’esperienza di Riccardo Mazzon.

In casa amaranto, estrema voglia di riscatto.



De Santis libero; Saitta, MVP di Coppa e già campione di Francia, al palleggio; il Capitano Laganà opposto; con Innocenzi, la rivelazione; Rigirozzo e Presta centrali.

Zappoli e Lazzaretto schiacciatori con Mancinelli scalpitante.

Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte.

Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley con la telecronaca di Giovanni Mafrici.