Presentato il progetto “Gambarie libera dai mozziconi di sigarette” sabato 6 agosto alla Tavernetta di piazza Mangeruca in Gambarie. Speaker Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea promotrice dell’iniziativa, e Francesco Malara, sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Presenti anche Pasquale Amato, storico, e Nicola Pavone, presidente Unuci, frequentatori della località montana nonché soci della Fondazione Mediterranea. Per il Comune, presente anche Domenica Vitale.



Dopo il successo registrato a Scilla con la stessa iniziativa, che intende sensibilizzare i fumatori all’abbandono dell’abitudine di abbandonare per terra le cicche delle sigarette quando non vi sono posacenere a disposizione, la si è riproposta a Gambarie, anche con l’intento di prevenire gli incendi boschivi.

In dettaglio il progetto prevede la distribuzione gratuita a turisti fumatori, presso gli esercizi commerciali del centro aspromontano, di bustine posacenere di materiale ignifugo fornite alla Fondazione Mediterranea, tramite l’intervento di Giovanni Suraci, dalla Philip Morris.

Lo stesso progetto, a costo zero per le amministrazioni cittadine, a settembre verrà proposto anche al Comune di Reggio