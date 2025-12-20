Gallico, tutti gli eventi del Natale Solidale 2025

Il “Natale Solidale” di Gallico è giunto alla sua seconda edizione e si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire generazioni diverse e di trasformare il periodo natalizio in un’occasione concreta di fraternità, tradizione e attenzione verso il prossimo.



Nel quartiere della periferia nord di Reggio Calabria si sta vivendo un mese intenso di eventi tra fede, cultura e solidarietà. Promotrici del progetto sono le Parrocchie di San Biagio Vescovo e Martire di Gallico Superiore, Maria SS. Di Porto Salvo di Gallico Marina e San Nicola di Bari di Santa Domenica, con la collaborazione delle Associazioni “Il sorriso di don Bosco” e “PGS Aurora Gallico”.

Un ricco calendario di iniziative, inserito nel programma Reggio Città Natale: per una città che abbraccia tutti promosso dal Comune di Reggio Calabria.

Oggi, sabato 20 dicembre alle 17.00, i bambini dell’Oratorio “Don Bosco” presenteranno lo spettacolo teatrale “Via così, verso Betlemme”. A seguire l’apertura del Villaggio di Natale e dei mercatini solidali con degustazione di prodotti del territorio. Domenica 21 dicembre si replicherà con i mercatini e il villaggio nei locali dell’Oratorio a Gallico Superiore. Al mattino, alle 11.00, benedizione dei caschi, dei mezzi e dei loro conducenti durante la S. Messa presso la Parrocchia di San Biagio.

Il programma è stato reso possibile grazie all’impegno della comunità e al lavoro instancabile dei volontari delle Parrocchie e delle Associazioni del territorio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine facebook “Parrocchia San Biagio – Gallico”, “Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo in Gallico Marina”, “Parrocchia San Nicola di Bari – Santa Domenica – Gallico” e “Oratorio Don Bosco di Gallico”.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

6/12 Parrocchia San Nicola:

ore 15:30 Giochi in piazza

ore 17:30 S. Messa

7/12 Parrocchia Maria SS. Porto Salvo:

Presepe del cucito

7 e 8/12 Parrocchia san Biagio V. e M.

Alle ore 9 alle 13 Stand delle stelle AIL

8/12 Parrocchia Maria SS. Porto Salvo:

ore 18:00 Accensione dell’albero – Passo Caracciolo

ore 18.30 Artigianato e crespellata – Piazza Chiesa

18/12 Parrocchia San Nicola:

ore 18:30 concerto

19/12 Parrocchia san Biagio V. e M.

Ore 21:00 “Cristojenna – Cristo è nato!” – Marinella Rodà

20/12 Parrocchia Maria SS. Porto Salvo:

ore 18:30 Concerto della tradizione folklorica calabrese “Abbentu” – Mattanza

20/12 Oratorio Parrocchiale “Don Bosco”:

ore 17:00 “Via così, verso Betlemme” – Rappresentazione teatrale dei bambini dell’oratorio

ore 18:00 Apertura del villaggio di Natale e dei mercatini solidali

21/12 Parrocchia san Biagio V. e M.

Dalle ore 10:00 alle 12:00 Benedizione dei caschi e dei motociclisti – S. Messa

21/12 Oratorio Parrocchiale “Don Bosco”:

ore 18 Villaggio di Natale e mercatini solidali

29/30/12 Casa di riposo per anziane “Padre Catanoso”:

ore 16:00 “Voci di Natale” – Rassegna dei cori

01/01 Giornata Mondiale della Pace:

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Grazia:

dalla Parrocchia di Gallico Marina ore 16:30

dalla Parrocchia di Gallico Superiore ore 17:00

arrivo in Santuario ore 18:00 – S. Messa

03/01 Salone parrocchiale S. Nicola – Santa Domenica

ore 18:30 “Decimo” – Rappresentazione teatrale

06/01 Salone parrocchiale S. Nicola – Santa Domenica

ore 16:00 Tombolata dell’amicizia