Galleria Limina, sospensione dei lavori nel periodo centrale della stagione estiva

“Per accordi già presi, a seguito della richiesta avanzata ad Anas dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dal sottoscritto i lavori alla galleria della Limina saranno quasi certamente sospesi nel periodo di massima affluenza turistica e cioè tra il 2 e il 26 agosto. Nei prossimi giorni l’Anas andrà a formalizzare l’importante decisione che tiene conto delle esigenze già manifestate dai sindaci della Locride e della Piana e prontamente raccolte dal governo regionale.

Ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrata l’ingegner Francesco Caporaso, capo compartimento Anas Calabria.

Non posso che confermare enorme soddisfazione per un risultato importante che si sta concretizzando e che è finalizzato a diminuire disagi e disservizi a famiglie e operatori turistici della Locride, che tiene conto della sicurezza e di non creare alcun danno, soprattutto nel periodo più importante e complicato della stagione estiva”.

Così Giovanni Calabrese, assessore alle politiche del lavoro della Regione Calabria.