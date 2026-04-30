Fuscaldo, rifiuti abbandonati in un terreno privato: proprietari sotto inchiesta

Continua in queste settimane, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, l’azione di controllo dei Carabinieri Forestale finalizzata alla repressione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e della realizzazione di discariche abusive.

Un’azione sinergica finalizzata alla tutela delle delicate matrici ambientali della fascia tirrenica cosentina. A tal riguardo nei giorni scorsi un ulteriore sequestro da parte dei militari del Nucleo di Paola ha portato al deferimento di tre persone proprietari di un fondo a Fuscaldo. Durante un servizio predisposto al controllo sull’abbandono dei rifiuti, i militari hanno notato in località “Messinette”, in un appezzamento di terreno confinante con la spiaggia dove era presente un’abitazione, vari cumuli di rifiuti. Si è pertanto proceduto ad un controllo più accurato dell’area che ha accertato la presenza dell’abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti principalmente da demolizioni edili, oltre ad altro materiale ferroso, eternit e rifiuti vari. Nel terreno vi erano due distinte aree utilizzate come vere e proprie discariche abusive, una di esse, era delimitata da grossi blocchi di cemento e riempita con rifiuti della stessa tipologia di quelli presenti sull’altra area e accuratamente occultati con della sabbia. Come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, sono state sequestrate le due aree contenenti rifiuti e deferiti tre proprietari per violazione alla normativa di settore