Furto sventato nel cuore di Reggio Calabria: Carabinieri arrestano ladro notturno

Un uomo ha tentato di introdursi all’interno di un supermercato situato nel cuore del centro cittadino, forzando la porta d’ingresso con l’intento di sottrarre merce e denaro. Il gesto non è però passato inosservato: il personale di vigilanza, attento e pronto a reagire, ha subito segnalato l’intrusione al numero di emergenza 112.



I Carabinieri della Sezione Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, traendolo in arresto. L’operazione ha consentito di sventare il furto prima che l’uomo potesse portare a termine il suo piano, tutelando l’attività commerciale e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Il soggetto arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva, in conformità al principio di non colpevolezza sancito dalla legge.