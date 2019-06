Furto di materiale ferroso e scritte offensive, denunciato un 34enne

Personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà, per i reati di “furto in concorso”, “minacce in concorso con ignoti” e “possesso di oggetti atti ad offendere”, un cittadino crotonese di 34 anni.

Nello specifico, nella serata di ieri a seguito di segnalazione alla S.O. inerente la presenza di quattro persone col volto travisato, all’altezza di una fabbrica in disuso sita sulla S.S. 106., sono stati inviati due equipaggi della Squadra Volanti, per i controlli del caso, i quali dopo aver perlustrato i locali della fabbrica ed il terreno attiguo, hanno proceduto al controllo di un’area adibita a parcheggio, ove sono stati rinvenuti un’auto nascosta tra due cespugli a bordo della quale hanno identificato l’uomo.

Quest’ultimo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito positivo in quanto all’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto una tenaglia di colore nero mentre all’esterno è stato trovato del materiale che serviva ad occultare l’identità e del quale il soggetto non è riuscito a fornire giustificazione.

Sul posto è intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso, il quale ha riscontrato la presenza di scritte in vernice blu, di recente fattura, recanti frasi offensive e minatorie.

Gli agenti hanno accertato inoltre il danneggiamento, ad opera di ignoti, di una finestra laterale, utilizzata come ingresso per asportare della merce per uso lavoro.

Successivamente è giunto in Questura il responsabile di una ditta operante nel settore dello smaltimento di materiali ferrosi, il quale ha denunciato il furto di vario materiale da lavoro avvenuto all’interno dell’ex fabbrica in questione.