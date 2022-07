Furgone precipita da un cavalcavia: morto il conducente

Il conducente di un furgone che stava attraversando un cavalcavia lungo la Strada Statale 106 all’altezza di Trebisacce, in provincia di Cosenza, è morto dopo che l’automezzo, sbandando, ha superato il guardrail finendo giù.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente, hanno constatato che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ai Vigili del Fuoco il compito di recuperare il veicolo tramite una gru. Il traffico al momento è consentito su una sola carreggiata anche per permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi utili ai fini della ricostruzione del tragico sinistro.