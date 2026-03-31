Fumo sul tetto a Ravagnese, l’eroe in borghese: poliziotto fuori servizio salva due anziane sorelle

Nella tarda mattinata della Domenica delle Palme, a Ravagnese, popolosa frazione di Reggio, il tranquillo dopo Messa di una famiglia si è trasformato in una corsa contro il tempo.

In via Ravagnese, nei pressi del ponte Menga, un incendio stava per divorare una villetta a due piani. Ma il destino ha voluto che, proprio in quel momento, a passare di lì fosse l’uomo giusto nel posto giusto.

Carmelo Loddo, sovrintendente della polizia scientifica di Reggio Calabria, libero dal servizio e in borghese, stava percorrendo la strada con la moglie e i tre figli.

Uscito da poco dalla Messa, ha notato un dettaglio che per chiunque altro sarebbe passato inosservato: un filo di fumo che fuoriusciva dal tetto.

Non c’è stato un attimo di esitazione. L’agente ha fermato la macchina ed è sceso. Mentre si avvicinava al portone d’ingresso, ha capito subito la gravità della situazione: all’interno, due sorelle anziane che non si erano accorte di nulla. Ignare del pericolo che stava per avvolgerle.

Con la calma e la lucidità tipica di chi ha fatto della sicurezza la propria missione, Loddo ha prima allertato i soccorsi, poi è entrato in azione. Ha letteralmente strappato le due donne al pericolo, mettendole in salvo e allontanandole dal fumo tossico e dal calore ormai percepibile.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco con l’autoscala, che hanno domato le fiamme evitando il peggio. La prontezza del sovrintendente ha impedito che la situazione degenerasse in una tragedia, salvaguardando non solo due vite umane, ma anche l’intera abitazione.

Non nuovo alla comunità, Carmelo Loddo è un volto noto a Reggio Calabria. Reggino doc, è conosciutissimo in ambito sportivo per la sua lunga carriera nel settore arbitrale del Futsal, dove ha rappresentato la città a livello nazionale. Domenica, però, non indossava la divisa da arbitro né quella da poliziotto, ma ha dimostrato che il senso del dovere non si toglie mai, nemmeno uscendo dalla Messa.

Pioggia di consensi social per un vero eroe dei giorni nostri.