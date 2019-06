Fumata bianca per il Liceo Scientifico di Vibo, il commento soddisfatto di Tucci (M5S)

È arrivata la fumata bianca per la sede del Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia.

Gli studenti potranno, per un altro anno ancora, rimanere nella sede storica di via degli Artigiani, senza migrare “armi e bagagli” altrove. L’accordo, informale, tra la proprietà dell’immobile e la Provincia di Vibo è stato raggiunto questa mattina nella sede dell’Ufficio territoriale del Governo alla presenza del Prefetto Francesco Zito.

L’intesa preliminare prevede un altro anno di proroga dell’affitto con la possibilità, da parte della Provincia, di acquistare lo stabile definitivamente. “Un ruolo determinante per il buon esito della trattativa – ricostruisce Riccardo Tucci, deputato del Movimento 5 Stelle -è stato ricoperto dal proprietario del palazzo, Girolamo Soriano che, con grande senso civico, alla fine, ha assecondato le richieste provenienti dalla controparte pubblica.

Da parte mia, come promesso, porterò ora l’annosa questione della “Provincia di Vibo” sul tavolo della viceministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli”. “È già previsto nelle prossime settimane – rende noto il parlamentare pentastellato – un incontro specifico sul nodo del Bilancio con il presidente dell’Ente Salvatore Solano. Confronto che, si spera, possa dare i frutti da tutti sperati”.