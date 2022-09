Fuga di gas presso un residence di Stalettì: evacuato un nucleo familiare

Nella tarda serata di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Soverato è intervenuta presso il Residence del Golfo nel comune di Stalettì per una fuga gas da un serbatoio Gpl interrato. Giunti sul posto, considerando la perdita di gas in prossimità di abitazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto in via precauzionale ad evacuare un nucleo familiare.

Per il proseguo dell’intervento è stato altresì attivato il nucleo regionale NBCR/LPG per la messa in sicurezza del sito. Il Gpl contenuto nel bombolone (800 lt circa), non potendo essere recuperato, è stato direzionato in torcia bruciandolo in modo controllato. Le operazioni sono terminate in tarda nottata.

Il serbatoio, che serviva una abitazione privata, è stato bonificato e lasciato in consegna al personale della ditta proprietaria.