Frosinone e Bari: la bella stagione delle Meridionali in B

Il Frosinone e il Bari sono reduci da una stagione di Serie B da ricordare: i ciociari hanno già conquistato la matematica promozione in Serie A mentre i baresi sono occupano il terzo posto in solitaria e ha ancora qualche chance di centrare la seconda posizione, fondamentale perché significherebbe passaggio alla massima serie senza attraversare lo scoglio dei playoff.

I gialloblù hanno trionfato in un campionato mai messo davvero in dubbio perché dominato dall’inizio alla fine. Solo tra gennaio e febbraio sembrava che potesse profilarsi un testa a testa con il Genoa ma la squadra di Fabio Grosso è riuscita a mantenere un ritmo invidiabile. Le prestazioni sono poi andate in crescendo da marzo in avanti, con il club laziale che non ha praticamente mai subito reti: dal 1°marzo al 22 di aprile sono solo due i gol incassati (uno dal Perugia e uno dal Cosenza, che però è valso il ko). Il segreto dei ciociari è il gioco di squadra e grazie a questo sono riusciti ad ottenere la terza promozione nella storia della società laziale. Come spesso accade per le neopromosse, è ora necessario che dirigenza e allenatore si siedano ad un tavolo per cercare di fare la quadra tra prestiti da rinnovare e giocatori su cui puntare anche nel massimo campionato. Tra questi ci sono sicuramente Boloca, regista dei ciociari classe ’98, e Caso, esterno d’attacco probabilmente alla miglior stagione in carriera con grandi margini di miglioramento. Proprio su questi due potrebbero accendersi le mire delle big di Serie A, che tuttavia potrebbero scegliere la via dell’acquisto per poi lasciare in prestito il giocatore, così da consentire ancora la titolarità che magari non sarebbe garantita altrove.

Da incorniciare è anche la stagione del Bari, che potrebbe regalare ai tifosi pugliesi il sogno della promozione. Non è impossibile secondo le quote sulle partite di Serie B ad ormai poche giornate dal termine. Qualora non si riuscisse a centrare il secondo posto, la via della promozione è percorribile attraverso i playoff, in programma dal prossimo 25 maggio. Il cammino della compagine pugliese è però stato altalenante, soprattutto nella prima parte di stagione. Poco dopo il roboante 6 a 2 ai danni del Brescia, la formazione biancorossa ha mancato il successo per 7 partite, con circa due mesi di pareggi e sconfitte. Nella seconda parte di stagione sono invece arrivate importanti conferme per il Bari, con le vittorie su dirette concorrenti come il Südtirol (vera sorpresa di questa Serie B) e Pisa, oltre che fondamentali pareggi con Cagliari e Frosinone.

La squadra di Michele Mignani si è affidata per gran parte del campionato ai gol messi a segno da Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, classe 1998, sta vivendo la stagione della sua consacrazione a livello nazionale e internazionale. Se in Italia deve ancora misurarsi con la massima serie, sul palcoscenico mondiale è sceso in campo con la maglia del Marocco ed è stato tra i protagonisti della cavalcata agli ultimi Mondiali in Qatar, con la nazionale nordafricana uscita solo in semifinale.