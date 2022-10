Free Spin: i bonus più amati offerti dai casinò online

E’ ormai uso comune dei casinò online accogliere i nuovi giocatori che creano un conto di gioco con dei bonus di benvenuto che permettano loro di testare le funzionalità e servizi presenti nel portale. Il bonus Free Spin è uno dei più ricercati e apprezzati, dal momento che consente di provare le slot machine senza rischiare soldi veri, ma sfruttando un credito virtuale messo a disposizione degli utenti dall’operatore di gioco.

Questa recensione vuole chiarire cosa effettivamente siano i Free Spins o giri gratis, come ottenerli e qual è il modo migliore per sfruttarli, considerando che grazie a questi bonus di benvenuto è anche possibile vincere denaro reale da prelevare o utilizzare successivamente sul casinò online.

Cosa sono i Free Spins?

I giri gratis o Free Spin sono uno dei bonus di benvenuto che i giocatori possono ottenere nel momento in cui effettuano la registrazione di un nuovo conto di gioco. Questi giri gratuiti possono essere utilizzati sulle slot machine incluse nella promozione e indicate nei termini e condizioni del bonus: ci sono infatti requisiti ben precisi sia per raccogliere questi omaggi, sia per giocare con gli stessi. Prima di tutto, bisogna tenere a mente che ci sono due tipologie principali di bonus di benvenuto che permettono di ottenere i Free Spins:

PROMOZIONE DESCRIZIONE Bonus di benvenuto senza deposito I giocatori, per ottenere l’offerta, devono solo effettuare la registrazione di un nuovo conto di gioco e, talvolta, la convalida dello stesso Bonus di benvenuto sul primo deposito Per ottenere l’offerta i giocatori devono effettuare un versamento sul sito casino online, rispettando il requisito minimo di ricarica previsto dalle condizioni di attivazione della promozione

Quando soddisfano tutti i requisiti richiesti dal casinò online, gli utenti ricevono un messaggio che li informa dell’avvenuta attivazione del bonus di benvenuto. I giocatori vengono anche informati del numero di Free Spin a loro disposizione, di quali slot sono incluse nell’offerta e dei termini entro cui si possono riscuotere le vincite ottenute tramite i giri gratuiti.

Ogni giocatore, per poter prelevare le vincite derivanti dai Free Spins deve trasformare il denaro bonus in soldi reali prelevabili: è dunque sempre previsto un requisito di scommessa da soddisfare entro un determinato periodo di tempo, oltre il quale non sarà più possibile raccogliere le vincite.



Perché i casino online offrono i Free Spin?

I Free Spins, è bene chiarirlo, non sono una truffa. Si tratta semplicemente di una promozione offerta al giocatore per permettergli di testare i giochi, in particolar modo le slot machine online, presenti sul sito. Dopo aver effettuato la registrazione e convalida del conto di gioco, si ha dunque la possibilità di provare la piattaforma senza rischiare il proprio denaro: una prova pratica della qualità del sito, dopotutto, parla più di ogni recensione scritta.

Dal momento che i casino online devono tutelarsi da tutti gli utenti che vogliono iscriversi solo per ottenere dei soldi gratis (senza poi continuare a giocare), inseriscono delle condizioni da rispettare per prelevare le vincite derivanti dai Free Spins, definite requisiti di scommessa.

I requisiti di scommessa impongono di rigiocare le vincite ottenute un determinato numero di volte, prima che i soldi bonus vengano trasformati in denaro reale prelevabile. Oltre a queste condizioni, i regolamenti dei casino prevedono le seguenti limitazioni in fatto di bonus di benvenuto:

Numero di Free Spin disponibili;

Importo corrispondente ai giri gratuiti;

Su quali slot machine online si può giocare;

Limite massimo di vincite prelevabili;

Limite temporale per soddisfare il requisito di scommessa.

I giri gratuiti vengono dunque assegnati in un certo numero, che varia a seconda del casino online e delle condizioni dell’offerta, e si devono giocare rispettando un determinato valore di scommessa (ad es. 1,50€ per singolo Free Spins). Sono inoltre previsti limiti in merito ai software di gioco su cui usarli: spesso vengono incluse nel bonus di benvenuto (con deposito o senza deposito) i giochi targati NetEnt, che sono in assoluto tra i più apprezzati dagli utenti.

Prima di iniziare a giocare sulle slot con i giri gratis, bisogna sempre controllare il limite temporale in cui questa promozione deve essere utilizzata, oltre al limite imposto per raggiungere il requisito di scommessa. Bisogna inoltre accertarsi che il casino online su cui si apre un conto di gioco sia in possesso di regolare licenza ADM.

Si possono vincere soldi veri con i Free Spin?

Nel momento in cui un giocatore crea un conto di gioco su un casino online e riscuote un bonus primo deposito o un bonus senza deposito che offre Free Spin, deve sempre controllare che questa offerta sia rispettosa delle normative sul gioco d’azzardo. Queste prevedono che, rispettando i termini e il requisito di scommessa, il giocatore debba sempre essere messo nelle condizioni di prelevare i premi ottenuti.

Si può avere questa certezza solo nel momento in cui si riscattano i bonus senza deposito o i bonus primo deposito offerti da un sito casino online in possesso di licenza ADM/AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Qualsiasi sito non possieda tale licenza deve essere considerato illegale e, pertanto, continuando a giocare sullo stesso si rischia i non riuscire a sfruttare i Free Spins nel migliore dei modi.

I siti legali consentono sempre di ottenere Real Cash, anche sfruttando i bonus giri gratis senza deposito. I giri gratis con deposito, tra l’altro, offrono termini meno stringenti in fatto di prelievo. Chi intende raccogliere i proventi dei Free Spins, pertanto, prima di tutto deve controllare di essersi iscritto su un sito casino online legale: i portali illegali, infatti, possono mettere in atto delle disdicevoli truffe per attirare un nuovo giocatore, senza permettergli in seguito di effettuare alcun prelievo. Come evidenzia questo articolo, i casino online non autorizzati sono in costante aumento.

Conclusioni

Giungendo alle conclusioni di questa breve recensione, è doveroso sottolineare che i Free Spin non sono un bonus che consente di ottenere una vincita gratuita, offerta dal casino online per il solo fatto che un giocatore si sia iscritto al sito. Queste offerte, piuttosto, sono prima di tutto un ottimo modo per testare la qualità dei giochi presenti sulla piattaforma e scoprire quali funzionalità offrono le slot machine disponibili nel palinsesto.

I giri gratis o Free Spins mostrano la buona fede del casino online legale e in possesso di licenza operativa. In secondo luogo, consentono anche di raccogliere le somme che si sono vinte giocando alle slot o agli altri giochi inclusi nelle offerte. I termini da soddisfare per effettuare un prelievo dipendono, inoltre, dalla tipologia di bonus Free Spins che si è ricevuto: i bonus sul deposito richiedono termini più morbidi, mentre i bonus senza deposito per il fatto di essere stati assegnati senza alcun versamento, risultano più severi e stringenti.

Prima di scegliere il bonus Free Spin più adatto alle proprie esigenze, pertanto, bisogna sempre leggerne il regolamento e comprendere nei dettagli quali reali possibilità si hanno di riuscire a sfruttarlo nel miglior modo possibile.

Chi vuole scoprire quali sono i migliori bonus Free Spin disponibili sui casino online legali a settembre 2022, può cliccare sul link presente nell’introduzione e consultare una selezione delle offerte più vantaggiose e convenienti.