Fratelli d’Italia rassicura i lavoratori calabresi: “Anche se all’opposizione, in Parlamento voteremo a favore della stabilizzazione”

“Quella dell’approvazione dell’emendamento al Decreto Milleproroghe in Commissione Bilancio – commenta il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – è certamente una notizia positiva. Un provvedimento con il quale, in due annualità, saranno previsti 15 milioni di euro utili al tanto atteso sblocco del turnover ma soprattutto, sarà possibile stabilizzare gradualmente i precari calabresi non soltanto nel comparto della Sanità, ma in tutti quei settori che da anni attendevano un forte impatto occupazionale.



Sui temi di grande attenzione sociale come quelli delle politiche del lavoro, Fratelli d’Italia è sempre stata protagonista, con la propria deputazione, tanto in Parlamento, quanto all’interno degli organi legislativi”.

“E nonostante la collocazione di opposizione al Governo in carica, i rappresentanti del nostro partito a Roma, sosterranno e voteranno in Aula, la definitiva approvazione del provvedimento a favore dei lavoratori calabresi, che – affermano con sicurezza i consiglieri regionali di FdI avrebbero certamente sottoscritto insieme ai colleghi di Forza Italia.

Interventi a sostegno di lavoratori che hanno convissuto per anni con la piaga del precariato, non possono che essere convintamente condivisi da tutte le forze politiche”.

“Lo sforzo politico ed istituzionale di dare un futuro stabile a tante famiglie calabresi non sarebbe mai stato motivo di divisione o rivalsa di parte, pertanto, pur rinnovando l’apprezzamento per il risultato ottenuto con il predetto emendamento, ribadiamo – concludono gli estensori della nota – la totale disponibilità di Fratelli d’Italia ad iniziative e soluzioni che vadano nella direzione della tutela della dignità del lavoro”.