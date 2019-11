Fratelli d’Italia raccoglie firme per 4 proposte di legge a Soriano, Serra San Bruno e Nicotera

Fratelli d’Italia promuove anche a Vibo Valentia e Provincia la campagna di raccolta firme a favore di 4 proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni e che riguardano:

1) Elezione diretta del Presidente della Repubblica.

2) Abolizione dei Senatori a vita.

3) Tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione.

4) Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.



Il nostro partito – dichiara il Coordinatore provinciale di FdI, Antonello Fuscà – prosegue nell’impegno per l’ ammodernamento dell’architettura costituzionale scendendo in piazza per chiedere ai cittadini di sostenere concretamente, con la loro sottoscrizione, le quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate dalla nostra presidente, Giorgia Meloni e che serviranno, a rendere il nostro Paese migliore, nonché i cittadini sovrani nell’esercizio delle loro scelte democratiche”.

Il primo appuntamento è fissato per la giornata di domenica a Soriano Calabro, in Via Roma dove, per l’intera mattinata, sarà allestito ad opera del locale circolo cittadino, un apposito gazebo. L’iniziativa si ripeterà nei successivi fine settimana anche a Serra San Bruno e Nicotera, nonché a Vibo Valentia con orari e luoghi in via di definizione che verranno successivamente comunicati e reperibili anche sul sito nazionale del partito.