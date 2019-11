Fratelli d’Italia primo partito a Lamezia, esulta Wanda Ferro

“Il dato ufficiale conferma che Fratelli d’Italia è il primo partito a Lamezia Terme. Una soddisfazione doppia per chi come noi ha creduto in una proposta di qualità e di assoluto rinnovamento, rappresentata dalla candidatura a sindaco di Ruggero Pegna, che conquista meritatamente il ballottaggio e che ha tutte le carte in regola per ottenere, tra due settimane, il consenso delle forze sane e vitali della città”.



È quanto afferma la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che prosegue: “Fratelli d’Italia sfiora il 12 per cento, il dato più alto ottenuto da un simbolo di partito in una competizione caratterizzata dalla presenza di moltissime liste civiche, soprattutto nell’area del centrodestra. Voglio ringraziare innanzitutto Ruggero Pegna, che ha raccolto la sfida di correre con i partiti del centrodestra e con i loro simboli, riconoscendo l’importanza e il valore di una politica che è capace di proposte chiare e coerenti e che con la società civile stringe rapporti virtuosi, rispetto ad un civismo indefinito, che non dà riferimenti certi ai cittadini e che spesso della politica rifiuta i simboli e le responsabilità, ma non le cattive pratiche. Un risultato straordinario, il suo, ottenuto potendo contare su solo un mese di campagna elettorale. Ringrazio quindi i dirigenti lametini di Fratelli d’Italia, dal coordinatore cittadino Gino Vescio al vicepresidente provinciale Francesco Grandinetti, dal dirigente nazionale Rosario Aversa al membro dell’Assemblea nazionale Raffaele Mastroianni, una grande squadra che con impegno e credibilità è riuscita ad ottenere un importante radicamento sul territorio e a farsi catalizzatrice di entusiasmo, idee e competenze: ciò che serve, in qualunque ruolo, per dare un contributo costruttivo all’amministrazione della città. Ringrazio soprattutto i tanti cittadini che hanno creduto in noi e che ci hanno dato grande fiducia. Confido che – conclude – nelle prossime due settimane il dibattito possa mantenere un profilo alto e incentrato sulla visione di sviluppo della città, e sono certa che Ruggero Pegna saprà convincere i tanti cittadini e le forze positive che credono nella necessità di scrivere pagine del tutto nuove nel futuro di Lamezia Terme”.