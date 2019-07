Fratelli d’Italia, nominato il responsabile cittadino di Nicotera

“Comunico con estrema soddisfazione – dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Antonello Fuscà – la nomina di Domenico Mazzitello – quale fiduciario del partito per il Comune di Nicotera. In tal modo, dopo le designazioni dei giorni scorsi riguardanti altri importanti centri della provincia vibonese, proseguono il radicamento ed il consolidamento del partito sull’intero territorio, attività a cui si darà seguito anche nei prossimi giorni”.

“Mi fa particolarmente piacere – rivela il dirigente di FdI – porgere gli auguri di benvenuto e di buon lavoro a Domenico, unitamente al gruppo di giovani professionisti che lo supporta. Persona valida, impegnata politicamente, si è candidato alle ultime elezioni comunali raggiungendo un buon risultato personale. Un risultato al quale dare seguito e che certamente gli sarà da stimolo per adoperarsi fin da subito per la crescita del partito, ma soprattutto per il bene della propria comunità”. “Nei prossimi giorni – annuncia Fuscà – si procederà inoltre a formalizzare l’apertura del locale circolo cittadino”.