Fratelli d’Italia, nasce a Reggio il Circolo “Giorgia Meloni”: è il più grande della città

A Reggio Calabria è stato costituito un Circolo Metropolitano, che risulta essere per numero di adesioni il più grande della città. Il Circolo, denominato ‘Giorgia Meloni’, vanta tra i suoi iscritti, oltre che nomi provenienti da un passato caratterizzato per un impegno nel centro-destra reggino, figure provenienti dal mondo delle professioni e dall’associazionismo. Sarà guidato da Giuseppe Crea – scelta arrivata all’unanimità degli iscritti.



Queste le sue parole: “Il nome del Circolo deriva da quella credibilità di cui gode Giorgia Meloni, capace di accorciare distanze, con una grande fetta di elettorato, che anni di governo di emergenza hanno prodotto. Leader indiscussa non solo del nostro partito, ma dell’intera coalizione, alla quale sarà chiesto un grande sforzo di unità per tornare alla guida del Paese. Il Circolo rappresenta una consistente struttura territoriale attorno alla quale condensare un rinnovato entusiasmo per le tantissime persone che vedono in Fratelli d’Italia, l’unica forza di centrodestra capace di portare avanti le istanze di questo territorio, in cui i punti di riferimento vengono meno per l’incapacità di creare uno spazio tematico di approfondimento e discussione politica. Al neo costituito circolo ‘Giorgia Meloni’ il compito di offrire un’adeguata proposta politica ed amministrativa, accompagnata da attività ed azioni mirate a far crescere il partito e a consolidare il sui percorso di radicamento”.