Fratelli d’Italia interviene sull’ondata di maltempo in Calabria

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, interviene sull’ondata di maltempo che ha colpito l’intera Calabria e in modo particolare la provincia di Cosenza.



«La provincia di Cosenza è colpita da un evento atmosferico che ha generato frane, mareggiate, esondazioni e smottamenti che hanno provocato moltissimi danni e disagi. In questa fase è fondamentale seguire le indicazioni della Protezione Civile Calabria e dei sindaci, che ringrazio per la pronta risposta e per il grande lavoro che stanno svolgendo a tutela delle comunità locali. Insieme supereremo questa fase di emergenza ed intraprenderemo le azioni necessarie per ripristinare i danni».



Il capogruppo Brutto sottolinea inoltre la necessità di avviare con determinazione una strategia strutturale di prevenzione: «Questi eventi, pur nella loro eccezionalità, impongono una riflessione seria sulla messa in sicurezza del territorio. È indispensabile investire in opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e in una pianificazione più attenta e sostenibile. Solo attraverso una programmazione lungimirante potremo ridurre i rischi e limitare i danni in futuro».

«La Regione – conclude – sarà al fianco dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni locali per garantire sostegno concreto e interventi rapidi, con l’obiettivo non solo di ricostruire, ma di prevenire e proteggere il nostro territorio».