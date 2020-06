Fratelli d’Italia ha riunito i dirigenti calabresi: riorganizzazione ed elezioni al centro dell’incontro

Fratelli d’Italia ha riunito i quadri dirigenti calabresi dopo la lunga fase di emergenza covid, durante la quale l’attività di partito si è svolta con riunioni in video conferenza. Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale, l’incontro è stato riservato ai dirigenti nazionali e regionali, ai coordinatori provinciali e ai consiglieri regionali.

Nel corso della riunione si è discusso della riorganizzazione sul territorio – in particolare nelle province di Crotone e Vibo Valentia guidate da nuovi Coordinatori – e dell’impegno di Fratelli d’Italia nelle prossime elezioni amministrative per il rinnovo delle Amministrazioni di Reggio Calabria e Crotone e di altri importanti Comuni calabresi. La Coordinatrice regionale Wanda Ferro ha anche fatto il punto sui primi mesi di lavoro della Giunta regionale «che ha superato la prova di un esordio difficilissimo, avendo dovuto affrontare l’emergenza covid, e alla quale abbiamo assicurato un nostro contributo attraverso l’impegno dell’assessore Fausto Orsomarso e del nostro Gruppo consiliare». «Siamo stati alleati leali della presidente Santelli fin dalla definizione della sua candidatura, oggi Fratelli d’Italia è consapevole della necessità di un costante confronto politico e di un pieno coinvolgimento nelle scelte e nelle responsabilità, per supportare con sempre maggiore efficacia l’azione regionale nella direzione del cambiamento e dello sviluppo, che si può ottenere – conclude Wanda Ferro – soltanto con il gioco di squadra».

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il componente dell’Esecutivo nazionale Ernesto Rapani, il componente della Direzione nazionale e neo vice coordinatore provinciale di Catanzaro Rosario Aversa, i Coordinatori provinciali Luigi Lirangi (Cosenza) e Michele De Simone (Crotone), Clemente Arifraco delegato dal coordinatore provinciale di Reggio Calabria Denis Nesci, il Cordinatore della Città metropolitana di Reggio Calabria Massimo Ripepi, i consiglieri regionali Filippo Pietropaolo (capogruppo), Luca Morrone e Raffaele Sainato, l’assessore regionale Fausto Orsomarso, che è anche il nuovo vice coordinatore regionale del partito.