«Fratelli d’Italia ha le idee chiare sul Reddito di cittadinanza. Una misura pensata malissimo e applicata peggio per la quale non manca giorno che non vi sia una qualche operazione delle forze dell’ordine che smascherano decine di furbetti». Lo afferma Ernesto Rapani, senatore di Fratelli d’Italia.

«L’ultima operazione del genere in ordine di tempo è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza di Corigliano Rossano che di furbetti ne ha smascherati ben sessantacinque per una truffa ai danni dello Stato di circa cinquecentomila euro, cifra indebitamente percepita. Quasi tutti stranieri, in questo caso, che, per beneficiare del contributo pubblico, avrebbero attestato falsamente la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta. Ci auguriamo che quelle somme, come richieste dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, possano essere recuperate al più presto, ma soprattutto non possiamo non mostrare grande apprezzamento per l’opera quotidiana della Guardia di Finanza”