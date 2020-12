Fratelli d’Italia a sostegno dei prodotti locali: “Acquistiamo nei nostri negozi, non su internet”

“Da sempre Fratelli d’Italia si mobilita a sostegno del prodotto italiano, dei prodotti tipici, dell’artigianato e del commercio locale. Necessita oggi dare un forte contributo a questo settore, ripartendo dall’acquisto nei negozi e nelle attività locali, molte delle quali a conduzione familiare, vera linfa del nostro territorio. La loro ripresa dipende anche da noi, dobbiamo sceglierli e in questo modo possiamo contribuire alla ripresa economica del nostro territorio”.

Il responsabile provinciale di Vibo Valentia del Dipartimento “Imprese e mondo produttivo” del partito di destra, Gianni Milasi, rilancia il tema del sostegno ai prodotti locali con l’acquisto nei negozi fisici e lancia un appello: “se in questo periodo di blocco delle attività economiche abbiamo fatto ricorso agli acquisti online, da oggi abbiamo il dovere di comprare locale, di aiutare i nostri commercianti, i nostri artigiani e i piccoli negozi”.

“Proprio questi ultimi – aggiunge – a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia, hanno accusato perdite economiche ingenti e pazientemente hanno atteso di ripartire, ed oggi finalmente hanno la possibilità di farlo al meglio, ma col nostro aiuto, sostenendoli in questo momento difficile, oggi più che mai, ed acquistando prodotti italiani e del territorio.

Ci avviciniamo alle festività del Santo Natale e pur tra mille difficoltà, divieti e ordinanze, i nostri negozianti si impegnano per cercare di ritornare alla normalità”.

“Fratelli d’Italia – sottolinea – è da sempre attenta alle problematiche delle categorie del nostro territorio ed è in prima linea nella difesa del ‘Made in Italy’ e dei prodotti locali, a tal proposito nota di rilievo va data all’impegno da parte dell’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico Fausto Orsomarso, che grazie al suo impegno con il bando ‘Riapri Calabria 2’, ha fatto si che vengano deliberate nuove misure di aiuto per il tessuto economico calabrese le quali, grazie alla Regione Calabria, andranno a compensare le mancanze del Governo”.