Frane, allagamenti e caduta di alberi: chiuse diverse strade in Calabria

A seguito del maltempo, in corso sono state chiuse per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza:
La SS107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti.
La SS19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano.
La SS278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame.
Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800.
Per la caduta di alberi è chiusa anche la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.