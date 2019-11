Francica. Scappa per sottrarsi ad un controllo: inseguito, bloccato e denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacente

Nella serata di ieri, un carabiniere della Compagnia di Vibo Valentia, libero dal servizio, ha notato un’autovettura con due persone a bordo aggirarsi con fare sospetto per il centro di Francica.



Il militare dopo aver avvisato la Centrale Operativa al numero di emergenza 112, si è quindi avvicinato al veicolo in questione alla guida della propria autovettura e dopo essersi qualificato quale appartenente all’Arma dei Carabinieri ha invitato il conducente a seguirlo presso la vicina Stazione per accertamenti. Il giovane, residente a Piscopio, inizialmente ha fatto cenno di obbedire all’ordine dell’autorità, ma all’improvviso, lasciando l’itinerario di marcia, ha tentato di dileguarsi tra le vie di Francica. Ne è nato un inseguimento coordinato dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, la quale aveva già inviato pattuglie in supporto. Grazie al pronto intervento dei “rinforzi”, l’inseguimento è terminato nel giro di pochi minuti senza conseguenze sia per i veicoli che per gli occupanti. A bordo dell’auto, oltre al giovane di Piscopio, vi era anche un minorenne.

Il conducente dell’autovettura, di 27 anni, oltre ad essere stato deferito all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacente. Gli immediati accertamenti effettuati all’ospedale di Vibo hanno infatti evidenziato un’alta concentrazione di oppiacei nelle urine del giovane.