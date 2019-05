“Francesco Servo di Dio – l’Aquila che raggiunse il Sole”: successo per l’opera musicale dedicata a don Mottola

* di Michele Petullà – Una grande e meravigliosa emozione. Momenti di vera, intensa e profonda spiritualità. È quanto si è vissuto nell’Auditorium del Pontificio Seminario Teologico Regionale di Catanzaro, che per l’occasione si è trasformato nel palcoscenico ideale per la rappresentazione di un’opera di musica sacra di alta valenza simbolica ed artistica. Un’opera di grande bellezza poetica e spirituale, il cui ascolto apre le porte al sublime, curata egregiamente nelle parole e nelle musiche. Un’intensa e profonda preghiera, cantata col linguaggio universale della musica.

Si tratta dell’opera musicale “Francesco Servo di Dio – l’Aquila che raggiunse il Sole”, composta dal maestro Vincenzo Laganà, di Tropea, nella forma dell’Oratorio sacro. L’opera ripercorre ed interpreta l’itinerario ascetico e mistico di don Francesco Mottola, parroco tropeano, figlio e amante della nostra terra, già dichiarato “Venerabile Servo di Dio” da Papa Benedetto XVI nel 2007. Un parroco, don Mottola, che fece della carità, della contemplazione mistica e della donazione totale a Dio la sua ragion di vita; martire d’amore e di carità, che si è spogliato di se stesso per accettare la condizione di uomo crocifisso, tutto speso per il Signore e l’incondizionata dedizione verso il prossimo. Per questo, don Francesco Mottola rappresenta una vera e propria perla del clero calabrese, la cui opera di carità ed il messaggio di speranza sono sempre più attuali. La sua causa di beatificazione è in pieno corso ed è seguita con particolare attenzione e interesse dal Vescovo diocesano, monsignor Luigi Renzo, il quale ha apprezzato moltissimo l’Oratorio sacro, dandone la sua “benedizione”. Oratorio che ha definito “un’opera le cui note e i cui testi ci regalano un sogno ad orecchie e occhi aperti, un dono a tutta la comunità e a tutta la Chiesa, un modo nuovo, originale e riuscito per accostarsi al mistero ed al fascino di don Mottola, che col linguaggio della musica aiuterà di sicuro a meglio conoscere, apprezzare ed amare con intensità e compiutezza questo figlio straordinario di Tropea e della Chiesa”. Un vero e proprio atto d’amore, dunque, espresso nella forma artistica della musica, che mette in evidenza ed esalta la grande sensibilità poetica, umana e spirituale del suo autore e compositore.

Ad eseguire l’opera, nella forma musicale del concerto, è stato un numeroso e affiatato ensamble polifonico, ben accordato e ben armonizzato, composto da: un Coro a 4 voci miste di circa 100 cantori (provenienti dai seguenti Cori polifonici: “Dominicus” di Soriano Calabro, diretto da Gianfranco Cambareri; “Nuova Corale Polifonica” di Vibo Valentia, “San Sebastiano” di Pernocari e “San Francesco” di Presinaci, diretti da Franco Arena; “Don Giosuè Macrì” di Tropea, diretto da Vincenzo Laganà; “Polifonica Aulòs” di Lamezia Terme, diretto da Rosa D’Audino; “Aurorae”di Catanzaro, diretto da Roberto Nadiani; “Madonna del Rosario” di Vibo Marina, diretto da Lucia Quattrocchi; “Maria SS. Lauretana” di Ricadi, diretto da Giuseppe Marcianò; ); un’orchestra strumentale di circa 40 musicisti; 5 voci soliste (Ines Epifanio e Rita Valenti, soprano; Franceso Alessio e Roberto Nadiani, tenori; Giuseppe Marcadoro, basso) e una voce recitante (Paolo Ceraso). Il tutto diretto dallo stesso compositore dell’Oratorio, il maestro Vincenzo Laganà.

Una composizione imponente e solenne, che si è snodata, senza soluzione di continuità, per circa 70 minuti, attraverso 12 frames ispirati alla vita e alle opere di don Mottola. Dodici brani musicali e poetici che ripercorrono idealmente un viaggio spirituale, in cui il coro, l’orchestra, i solisti e la voce recitante si sono articolati e hanno concertato armonicamente, creando un forte magnetismo che ha affascinato, compiaciuto e soddisfatto i molti presenti. A dare ancora ulteriore intensità alla rappresentazione, un articolato e coinvolgente sviluppo musicale dell’Opera stessa, attraverso l’alternarsi e l’intrecciarsi di momenti di pacata intimità dei solisti con momenti di grande coralità, durante i quali, una forte struttura polifonica e un’orchestra impiegata in tutti i suoi settori, enfatizzava l’atmosfera già musicalmente densa.

Settanta minuti abbondanti di vera ed elevata comunicazione dell’anima e del sentimento, che hanno emozionato profondamente e fatto gioire il numeroso pubblico presente, assorto in una religiosa, appassionata e calorosa partecipazione.

Ad aprire l’Oratorio l’inno “Francesco Servo di Dio”, e già sin dalle sue prime note si è avuta la netta sensazione che quella che si stava per aprire era un’intensa pagina musicale sacra di profonda spiritualità e grande bellezza artistica, una preghiera cantata, grazie alla quale chi si pone in ascolto si eleva spiritualmente. Sin da subito le note e i testi dell’Oratorio hanno fatto risuonare nell’Auditorium una coinvolgente armonia, attraverso melodie dolcissime, suggestive ed emozionanti, che hanno trasmesso intatto il fascino e la presenza di una grande e profonda spiritualità. Le emozioni si sono confermate nei brani successivi – introdotti di volta in volta dalla voce recitante –, che hanno ripercorso momenti salienti della vita di don Mottola: il suo amore per la natura, gli albori della sua vocazione, la sua ordinazione sacerdotale, la sua donazione totale a Gesù Cristo, l’esaltazione della Carità, l’abbraccio della Croce come simbolo di salvezza, l’esaltazione del Silenzio mistico, l’istituzione della “Casa della Carità”, fino all’espressione ultima che chiude la sua vita terrena – “Eccomi, eccomi tutto” – e al mandato spirituale – “Andate e portate ovunque l’Amore, la gioia di Cristo Signore” – rivolto alle Oblate del Sacro Cuore, le “Certosine di strada”, come amava chiamarle lui.

Ed è stata proprio la grande Famiglia Oblati del Sacro Cuore a voler proporre anche a Catanzaro, dopo Tropea, Vibo Valentia, Mileto e Pannaconi l’Oratorio sacro “Francesco Servo di Dio”.

A conclusione dell’Oratorio, molto soddisfatto si è dichiarato il Rettore dell’Istituto, monsignor Vincenzo Scaturchio, che ha presentato e introdotto l’Oratorio e, in un appassionato intervento a fine opera, ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento verso tutti gli “attori” dell’Oratorio, primo fra tutti il suo autore e direttore, il maestro Vincenzo Laganà, per la loro grande e importante attività di conoscenza e diffusione, attraverso questa rappresentazione musicale, della figura e dell’opera di don Mottola, di cui si è augurata una veloce e positiva conclusione della causa di beatificazione, assieme a quelle di Irma Scrugli e Mamma Natuzza.