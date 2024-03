Francesco De Caria eletto presidente del Centro provinciale Libertas Milano

Francesco De Caria è il nuovo presidente del Centro provinciale Libertas Milano. Il giovane manager sportivo originario di Serra San Bruno, laureato in Scienze delle attività motorie e sportive e specializzatosi in Management e Marketing dello sport presso la Scuola nazionale dello Sport del Coni, è stato eletto all’unanimità dalle affiliate del territorio provinciale di Milano. Il congresso elettivo si è svolto presso la storia sede Libertas di Sesto San Giovanni alla presenza di un buon numero di associazioni, che hanno partecipato fattivamente ai lavori congressuali, portando contributi e iniziative per la crescita del movimento, in un clima disteso e coeso. Nel Direttivo sono stati eletti consiglieri Silvia Dell’Acqua, Davide Vukosa, Raffaella Pizzo e Cesare Tremolada. Eletti componenti della Consulta provinciale Antonio Santonastaso, Edgardo Oppizzi e Fabio Pavanetto. Revisore dei conti sarà il dottor Marzo Panzeri. C’è stato spazio al termine dei lavori per un bilancio dell’attività svolta nel quadriennio olimpionico appena trascorso sotto la guida dell’avvocato Moretti e per le idee propositive da portare avanti nel nuovo quadriennio olimpico. Tanti gli interventi, tra cui, molto apprezzato quello di Cesare Tremolada, referente storico della Libertas di Sesto San Giovanni, da sempre un fiore all’occhiello dell’ente.