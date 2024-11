Francesco Augurusa eletto vicepresidente vicario nazionale dei giovani imprenditori cristiani

Un percorso umano e professionale particolarmente apprezzato in UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) quello di Francesco Augurusa, che negli anni ha saputo sviluppare paradigmi innovativi di sostenibilità e responsabilità sociale nelle imprese grazie ai modelli di Restituzione Generativa della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, di cui è fondatore e Presidente. Un impegno che gli è valso l’elezione a vicepresidente vicario del Movimento Giovani UCID e l’assegnazione di cinque deleghe che porterà avanti assieme al ruolo che dal 2021 ricopre come presidente del gruppo regionale UCID Calabria.

Con la delega alle Relazioni con l’Unione Internazionale Cristiana dei Dirigenti d’impresa (UNIAPAC) Augurusa svilupperà le relazioni internazionali con il gruppo globale dei dirigenti e imprenditori cristiani per la creazione di un International Youth Group. Con la delega all’Attrazione degli Investimenti Responsabili intercetterà e faciliterà gli investimenti in italia in settori strategici per il Paese tra cui energie rinnovabili, digital industry, infrastrutture sostenibili e green manufacturing. Con la delega alle Attività culturali curerà i rapporti con le istituzioni culturali, enti pubblici e privati, associazioni e enti non-profit, università, con il Ministero della Cultura e altri organi governativi. Con la delega al Lavoro si occuperà della progettazione, gestione e attuazione delle politiche e delle strategie occupazionali che riguardano il mercato del lavoro, l’occupazione, le condizioni lavorative, la formazione professionale e le relazioni industriali. Con la delega alla Sostenibilità, ESG e transizione ambientale promuoverà e applicherà progetti formativi e iniziative rivolte alle imprese per accrescere la loro consapevolezza in termini di sostenibilità, fornendo loro strumenti concreti per allinearsi alle esigenze globali di sostenibilità e migliorare la loro competitività a livello internazionale.

Lo vedremo inoltre intervenire come speaker in due importanti eventi a firma UCID, che questa settimana animeranno la Capitale. Nella giornata di oggi, si terrà presso l’Università LUMSA il convegno “Economia Civile: dalle parole ai fatti. Le imprese italiane come motore di cambiamento sociale”. Un incontro per ricordare come le imprese non siano solamente entità produttive ma veri e propri attori sociali che possono e devono contribuire al Bene Comune. Sarà presentato per l’occasione il volume Principi di Economia Civile: una guida per imprenditori e dirigenti (Guida Editori, 2024), realizzato a cura dell’UCID Nazionale e dell’Università LUMSA, di cui lo stesso Augurusa è co-autore assieme a nomi del calibro di Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Leonardo Becchetti, Fabio Storchi. Sabato 30 Novembre avrà invece luogo presso il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro l’Assemblea Pubblica Nazionale del Movimento Giovani dal tema “L’Economia della vita”. Con relatori d’eccellenza come il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, la Viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci, l’Arcivescovo di Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto e Vicepresidente CEI per l’Italia Centrale S.E.R. Monsignor Gianpiero Palmieri, il Viceministro dell’Economia e delle FinanzeMaurizio Leo, il Presidente Commissione IA del Governo italiano Padre Paolo Benanti, la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, l’Assessore alle Politiche giovanili Simona Baldassare, il parroco di Caivano noto per il suo impegno anti-camorra Don Maurizio Patriciello, il Presidente Lega Nazionale Dilettanti-dott.Giancarlo Abete, il poeta e Presidente del Comitato Nazionale per l’VIII Centenario di San Francesco d’Assisi Davide Rondoni, la Presidente UNIAPAC International-Sigrid Marz, il Presidente Fondazione Antonio Emanuele Augurusa Francesco Augurusa, insieme con i vertici nazionali UCID il Segretario generale-Cav. Lav. Stefania Brancaccio e il Presidente UCID Nazionale Gian Luca Galletti. Un parterre di altissimo livello a cui la Fondazione Augurusa si unirà per condividere il suo paradigma della Restituzione Generativa e i suoi modelli applicativi volti a sradicare le povertà e ridurre le disuguaglianze in ogni loro forma per dare corpo ad un’economia che sappia farsi vera alleata della vita umana.