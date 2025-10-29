Francavilla Marittima inaugura il monumento del Cavallo di Troia: un simbolo di identità, storia e rinascita

Si è tenuta ieri pomeriggio – martedì 28 ottobre – la cerimonia ufficiale di inaugurazione del monumento del Cavallo di Troia, nuova opera simbolo di Francavilla Marittima, collocata all’ingresso del centro storico.

All’inizativa – che ha rappresentato il momento conclusivo del progetto culturale “La Dea Athena ed Epeo di Lagaria” promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Francavilla attraverso il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica – erano presenti la Dirigente Scolastica Maria Carmela Rugiano, rappresentanti del territorio e dei comuni limitrofi (tra cui il Sindaco di Amendolara Maria Rita Acciardi ed il Consigliere Comunale di Civita Antonio Luca De Salvo) e la neo riconfermata Consigliera Regionale Pasqualina Straface.

Il monumento, una riproduzione lignea del leggendario Cavallo di Troia, omaggia Epeo di Lagaria, suo mitico costruttore, e celebra l’eredità storica e mitologica che lega il territorio francavillese all’antica Lagaria, città leggendaria della Magna Grecia.