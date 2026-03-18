Frana a Stilo nei pressi di alcune case: investite anche automobili

18 Marzo 2026 Biagio La Rizza Cronaca 0

Dalle ore 6:35 i Vigili del Fuoco sono in azione in località Cattolica di Stilo, nella provincia di Reggio Calabria, per una frana a ridosso di alcune abitazioni che ha investito anche alcune automobili. Al momento sono in atto operazioni per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nello cedimento. È stato disposto l’invio sul posto di team USAR  (Urban Search and Rescue nucleo specializzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dedicato alla ricerca e soccorso di persone disperse in macerie) e nucleo Cinofili.

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