FOTONOTIZIA / Albero cade nei pressi del Santuario di Santa Maria del bosco

Poteva essere una situazione potenzialmente pericolosa per le persone, per fortuna si è verificata in un orario in cui non vi erano movimenti o iniziative religiose. Un grosso albero, probabilmente indebolito dalle raffiche di vento dei giorni scorsi, è caduto a Santa Maria del bosco, proprio sulla stradina che aggira il Santuario regionale consentendone l’accesso in alternativa alla scalinata. Non si tratta certo del primo episodio di questo tipo, ma sottolinea la necessità di prestare attenzione anche adottando azioni preventive.