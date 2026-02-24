Forza Italia, Rosaria Succurro nominata commissario per San Giovanni in Fiore

Forza Italia affida alla consigliera regionale Rosaria Succurro la guida del partito sangiovannese.

Il Coordinatore provinciale di Cosenza, l’assessore regionale Gianluca Gallo, l’ha nominata Commissario per San Giovanni in Fiore. Dopo le dimissioni di Patrizia Carbone, già segretario del Circolo locale, e il suo ingresso nel Comitato provinciale insieme ad Angela Angotti, il Coordinamento provinciale concentra su Succurro la responsabilità politica del partito a San Giovanni in Fiore. Nel conferimento dell’incarico, Gallo ha richiamato le “sfide importanti” che attendono Forza Italia e chiesto di puntare alla riconferma di un’Amministrazione con il partito sempre più attivo e presente.