Forza Italia non fa sconti: “Quanto sta andando in scena a Piazza De Nava è la peggiore esecuzione del teatro dell’orrido”

“Il nastro da tagliare per l’inaugurazione già c’è. A Piazza De Nava – ironizzano i consiglieri comunali di Forza Italia – è tutto pronto per l’apertura della via antistante il monumento, dove da mesi insistono incessanti lavori di rifacimento del manto stradale: il primo tratto di via Demetrio Tripepi sarà la più grande opera mai realizzata a Reggio Calabria dalla Sinistra.



Probabilmente è così che la vedono da Palazzo San Giorgio gli attuali inquilini. Fatto sta, però, che quanto sta andando in scena a Piazza De Nava è la peggiore esecuzione del teatro dell’orrido: meno di 30 metri di strada stanno diventando più complicati da gestire di ogni altro cantiere che Reggio Calabria abbia mai registrato finora. Eppure di obbrobri ne abbiamo visti in questi 12 anni.

Traffico in tilt e cittadini sconcertati, molti dei quali convinti di essere su Scherzi a parte: il percorso all’altezza di una della piazze principali della città, crocevia del centro storico di Reggio, è interrotto al traffico ormai da oltre un mese. Esclusa una brevissima parentesi di qualche giorno sfruttata forse come collaudo (non riuscito), sono settimane e settimane che – sotto gli occhi di tutti – l’Amministrazione comunale combatte contro un demonio indomabile, nel tentativo di restituire all’utenza la carrabilità di quell’area. Senza successo, ovviamente. Quell’intervento è l’emblema più lampante della inefficienza, della lentezza, della incompetenza della premiata ditta Battaglia & Company.

E pensare che sono solo 30 metri. E nemmeno in pendenza. Cose mai viste.

Anzi sì. La misura 30 metri ci ricorda qualcosa. Ah, già! Il Ponte sul Calopinace è circa 30 metri. Restando sempre in tema di paradossi al limite del tragicomico”. “Lì altre disavventure – maramaldeggiano gli esponenti forzisti in seno al Consiglio comunale di Reggio Calabria – che fanno rabbrividire solo a rifletterci un attimo. Basti pensare che sono passati 7 anni dalla “posa della prima pietra” e quindi, in media, l’Amministrazione comunale targata Brunetti-Falcomatà-Battaglia, ad oggi, ha realizzato poco più di 1 centimetro al giorno. O meglio, nemmeno quello, perché del ponte ancora non si vede la fine. Nel Terzo Mondo, senza strumenti moderni, la realizzazione di un’opera del genere non sarebbe così lenta.

E c’è chi ancora spaccia per “normalità”, anzi “ripristino della normalità” una cosa che non esiste. Ma siamo sicuri che da qui a fine maggio di inaugurazioni se ne faranno davvero tante. Anche del tratto di strada sopra Piazza De Nava”.