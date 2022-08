Forza Italia, Mangialavori sarà capolista alla Camera

Si dice “emozionato e felice” Giuseppe Mangialavori dopo aver firmato l’accettazione della candidatura per Forza Italia. Il senatore uscente sarà capolista in Calabria per la Camera dei deputati. “Sono onorato di questo riconoscimento – ha affermato l’esponente azzurro – che il presidente Silvio Berlusconi e tutto il partito di Forza Italia hanno voluto tributarmi.

Per me sarà un grande orgoglio impegnarmi per la mia regione e il mio Paese, così come ho fatto negli ultimi cinque anni. Insieme abbiamo raggiunto grandi risultati, ma c’è ancora tanto da fare. Io sono pronto – ha concluso – a fare la mia parte, ancora una volta. Al servizio della mia gente. Con la passione e l’impegno di sempre”.