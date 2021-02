Forza Italia guarda al futuro e riorganizza i Dipartimenti del Movimento giovanile

Dare un valido contributo per l’organizzazione di un futuro più solido e basato sulle competenze e su una visione ad ampio raggio. È questo l’obiettivo dei Giovani di Forza Italia che intendono il Recovery Plan come “un’occasione irripetibile di fronte alla quale ogni partito, organizzazione ed ogni cittadino è chiamato a dare il proprio contributo”.

Gli esponenti azzurri focalizzano l’attenzione sui “209 miliardi messi a disposizione dall’Europa, dei quali ben 82 di sovvenzioni a fondo perduto, per la ricostruzione post Covid-19” e, sulla scia delle affermazioni di Silvio Berlusconi, ritengono che, come comunità, “siamo di fronte al Piano Marshall del XXI secolo e l’apporto che siamo chiamati a dare deve andare nella direzione della fattiva costruzione di un programma concreto da realizzare”. In quest’ottica, le energie fresche di Forza Italia si sono organizzate in queste settimane in diversi Dipartimenti (dalla giustizia alla sanità, passando per innovazione e ambiente) a livello nazionale a cui anche i giovani forzisti di Vibo Valentia daranno il loro concreto contributo, partecipando alle attività che vi saranno nei prossimi mesi.

Dopo aver ringraziato il loro coordinatore regionale che ha “coinvolto i vari professionisti, studenti e attivisti presenti nel movimento giovanile vibonese”, i Giovani di Forza Italia promettono di “attivarlo con entusiasmo per ascoltare le esigenze e le proposte del nostro territorio per proiettarle su scala nazionale nell’ambito di un programma che verrà messo a disposizione del prossimo Governo”.

L’organigramma si compone delle seguenti figure: Giuseppe Ferragina, Matteo Vitale, Fabio Signoretta, Giuseppe Mazzeo, Angela Pata, Nicola Tavella Vincenzo Comerci e Giuseppe Mazzeo.